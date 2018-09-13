Депутат Гартунг назвал отзыв лицензии банка «Югра» ошибкой ЦБ

Центробанк принимает решения, отражающиеся на жизни всей страны, поэтому его нужно контролировать и ему нельзя давать возможность совершать ошибки, заявил депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг, который призвал изменить независимое положение Центробанка.



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Комментируя законопроект 60772-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» в части уточнения порядка установления ключевой ставки , он отметил, что за последствия неграмотной финансовой политики ЦБ приходится расплачиваться и государству, и гражданам страны.

По мнению Гартунга, депутаты как избранники народа, должные нести ответственность за деятельность регулятора и иметь возможность вмешиваться в его решения.

По крайней мере, те, которые имеют прямое влияние на экономику и жизнь россиян.

Когда держатели ипотечных кредитов оказываются без крыши над головой из-за повышения ставки ЦБ, как это произошло в 2014 голу сразу на 6%, – они приходят с жалобами и просьбами в депутатские приемные, отметил парламентарий.

Также Гартунг привел в пример ситуацию, когда без своих денег остаются вкладчики банка «Югра», у которых ЦБ отозвал лицензию, и они тоже ищут защиты у парламентариев.

«Более 50 тысяч человек остались без квартир, без денег, без всего», - возмутился парламентарий.

Гартунг считает, что при этом регулятор отказывается признавать свои ошибки и исправлять их.

«Если ты независимый финансовый центр, ты тогда и за все последствия своей деятельности отвечай. А они же за это не отвечают», – возмутился Гартунг, отметив, что высказывал это председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

По его мнению, можно создать специальный Банковский совет, куда бы вошли представители ГД, и через него прогонять все ключевые решения регулятора.

Ранее о необходимости изменить статус заявляли и в Союзе вкладчиков РФ. В частности, организация выступала с инициативой перевести ЦБ в подчинение правительства. В преддверие Единого дня голосования 9 сентября активисты провели массовый опрос претендентов на выборные должности по всей России и получили политическую поддержку.