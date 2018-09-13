Глава Минэнерго США раскритиковал «Северный поток — 2»

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что США выступают против российского проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы выступаем против «Северного потока-2», который сконцентрирует две-трети поставок российского газа в одном трубопроводе, что создаст уязвимое место (в энергобезопасности Европы – «Газета.Ru») в случае, если что-то пойдет не так», — сказал Перри.

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Он также отметил, что американские власти понимают «желание европейских участников рынка снизить зависимость от единственного поставщика».

Ранее посол Швеции в Москве Петер Эриксон сообщил, что Швеция не сможет остановить реализацию проекта российского газопровода «Северный поток — 2».