WSJ: санкции США в будущем ударят по российским облигациям

Дальнейшие санкции США против России ударят по российскому рынку облигаций и иностранным гражданам, которые на нем торгуют, пишет американская газета The Wall Street Journal.

В августе российские облигации упали в цене на 8%, сообщает WSJ со ссылкой на данные аналитического центра IHS Markit. В материале отмечается, что рынок российских облигаций будет и дальше падать, так как конгресс США пытается запретить американским инвесторам скупать российские государственные облигации.

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WSJ пишет, что американский конгресс активизировал процесс принятия, по меньшей мере, двух новых санкционных законопроектов, начиная с июля.

Вместе с запретом на покупку новых российских облигаций, конгресс рассматривает возможность замораживания активов некоторых российских банков и государственных организаций. Однако это все же не такие жесткие санкционные меры, как в отношении Ирана и КНДР, отмечает WSJ.