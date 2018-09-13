Банк Англии не стал изменять базовую ставку

Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Такое решение принял совет директоров регулятора.

Также Банк Англии сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($584 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

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Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор видит факторы для повышения ключевой ставки.

Она подчеркнула, что на данный момент существует мало факторов для снижения базовой ставки ЦБ.