Госдума одобрила закон об уголовном наказании за увольнение возрастных сотрудников

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за необоснованное увольнение сотрудников, достигших предпенсионного возраста. Об этом сообщает RNS.

Как стало известно, за принятие законопроекта проголосовали 370 депутатов, против — 12.

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«В связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан России возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста. Проектом федерального закона предлагается установить уголовную ответственность за такие деяния», — сказано в законопроекте.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил ввести штрафы до 200 тыс. руб. за увольнение возрастных сотрудников.