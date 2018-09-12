В зерновом союзе назвали справедливую стоимость хлеба

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что минимальная стоимость нарезного батона в России должна составлять 35 руб. Об этом сообщает RNS.

«Исходя из уровня издержек, тот же нарезной батон, которой сегодня стоит 19-21 руб, должен стоить как минимум 35 руб», — сказал Злочевский.

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Он также подчеркнул, что российский хлеб является одним из самых дешевых в мире. По его словам, российский хлеб стоит в 5 раз меньше американского и в 7 раз меньше европейского.

Ранее заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов сообщил, что ФАС проверит заявления о росте цен на хлеб в Росcии.