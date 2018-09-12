Юнкер призвал увеличить долю евро в расчетах ЕС

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что необходимо увеличить долю евро в расчетах ЕС во внешнеторговых сделках. Об этом сообщается в материалах ЕК.

«Абсурдно, что Европа оплачивает 80% импорта энергоносителей — €300 млрд — в американских долларах, когда только 2% нашего импорта приходится на США. Абсурдно, что европейские компании покупают европейские самолеты за доллары, а не за евро», — сказал Юнкер.

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Он также добавил, что до конца текущего года Еврокомиссия представит инициативы по усилению роли евро в международной торговле.

Ранее Юнкер сообщил, что ЕС нужно стать независимым.