BIOCAD построит фармацевтический завод в Китае

Одна из крупнейших биотехнологических международных компаний – BIOCAD договорилась о строительстве фармацевтического завода в Китае. Подписание соглашение о сотрудничестве с фармкорпорацией Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd (SPH) состоялось на Восточном экономическом форуме в присутствии главы Минпромторга Дениса Мантурова. От китайской стороны соглашение подписал Цзюнь Чжоу, председатель совета директоров SPH.

В результате на рынок Китая компания BIOCAD сможет вывести как минимум 6 лекарственных препаратов, используемых в современной терапии онкологических и тяжелых аутоимунных заболеваний, в частности, лимфолекоза, колоректального рака, рака легких, рака молочной железы, псориаза.

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«Мы рассчитываем, что локализация производства в Китае даст толчок развитию экспортного потенциала российской фармацевтической промышленности, а также позволит в короткие сроки осуществить трансфер технологии производства лекарственных препаратов биологической природы китайской стороне», — заявил генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов.

Общая сумма экспортных контрактов компании, заключенных за последние несколько лет, превысила $850 млн. При этом поставки лекарственных препаратов осуществляются в 14 стран.

Согласно данным международной аналитической компании Evaluate Pharma, фармацевтический рынок в Китае оценивается в $165 млрд и занимает второе место в мире. Доля иностранных поставщиков не превышает 25%.