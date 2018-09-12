Минфин ожидает от ЦБ правильного решения по ключевой ставке

Замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что Минфин ждет от Банка России на ближайшем заседании совета директоров правильного решения по ключевой ставке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«ЦБ в пятницу примет единственное правильное решение, которое только положительным образом отразится на экономике, на гражданах, на компаниях, на валютном рынке, на других финансовых рынках», — сказал Колычев.

Реклама

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор видит факторы для повышения ключевой ставки.

Она подчеркнула, что на данный момент существует мало факторов для снижения базовой ставки ЦБ.