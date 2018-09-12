ТОРы на Дальнем Востоке за 3 года привлекли более 1100 инвесторов

97% запущенных на Дальнем Востоке новых инвестиционных проектов за последние три года реализуются в территориях опережающего развития – специальных районах, где действуют налоговые и административные преференции, сообщил замминистра по развитию Дальнего Востока Сергей Тырцев.

«За три года у нас 18 ТОРов, и режим СПВ (Свободного порта Владивосток. – прим.ред.) распространен на 22 муниципальных образования. <…> На сегодняшний день цифра такова: у нас 1166 резидентов, в ТОРах — 306, в СПВ — 860. Резидентами вложено 267 млрд рублей, и по плану общая сумма инвестиций будет 2,8 трлн рублей», — рассказал Тырцев. <…> механизм востребован», — Сергей Тырцев, первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в ходе дискуссии «Территории опережающего социально-экономического развития и Свободный порт Владивосток».

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В Минэкономразвития полагают, что в будущем меры поддержки, оказываемые в подобных «льготных» районах, могут быть подстроены под виды деятельности инвесторов.

«Действует на территории Российской Федерации более 430 всевозможных территориальных режимов поддержки... Несмотря на то, что каждый из этих институтов достаточно развит… схожесть инструментов поддержки нередко сбивает с толку и инвесторов, и действующих резидентов. В будущем они… могли бы быть более кастомизированными и подстраиваться под те виды деятельности, которые тот или иной резидент планирует осуществлять», — указал замглавы Минэкономразвития Вадим Живулин.