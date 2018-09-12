Белоусов объяснил, почему в России комфортно жуликам

Помощник российского президента Андрей Белоусов объяснил, почему жуликам комфортно в рамках нынешней контрольно-надзорной деятельности, передает РИА «Новости».

По словам Белоусова, в настоящее время деятельность контрольно-надзорных органов слишком сильно регулируют.

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«Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно», — заявил Белоусов.

Он пояснил, что незаконным предпринимателям комфортнее, поскольку с ними ничего нельзя сделать, а давление со стороны контрольно-надзорных органов приходится на работающий «в белую» бизнес.

Ранее Белоусов объяснил свою идею изъять «сверхдоходы» у 14 российских компаний, обратив внимание на то, что основной целью подобного предложения является более равномерное распределение налоговой нагрузки.