Орешкин посоветовал продавать доллар и покупать рубли

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что на данный момент следует продавать доллары и покупать рубли. Об этом сообщает радиостанция «Бизнес ФМ».

Он также рассказал о базовых вещах, которые являются основой стабильности курса рубля.

«Стабильность курса у нас основывается на таких базовых вещах, как бюджетное правило, которое обеспечивает устойчивость в сфере государственных финансов, и долгосрочное инфляционное таргетирование с целью в 4%, то есть низкая устойчивая инфляция, которая обеспечивает стабильность валюты и ее покупательной способности в долгосрочной перспективе», — сказал Орешкин.

Ранее глава МЭР сообщил, что Минэкономразвития ожидает в среднесрочной перспективе выход курса рубля на уровень 63-64 руб.