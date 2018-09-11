Орешкин дал прогноз по курсу рубля
Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что Минэкономразвития ожидает в среднесрочной перспективе выход курса рубля на уровень 63-64 руб. Об этом сообщает радиостанция «Бизнес ФМ».
«Среднесрочная перспектива будет выход на уровень 63-64 (рубля за доллар – «Газета.Ru»)», — сказал Орешкин.
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Он также отметил, что министерство в своем прогнозе учло волатильность, которая есть на глобальном рынке, а также санкционную историю.
Ранее замминистра финансов России Владимир Колычев сообщил, что текущая волатильность курса рубля связана с перетоками капитала с развивающихся в развитые экономики.