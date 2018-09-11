МЭР ожидает ускорения инфляции

Минэкономразвития России ожидает, что инфляция в сентябре текущего года продолжит ускоряться. Об этом сообщается в материалах министерства.

«В сентябре, по оценке Минэкономразвития России, инфляция в помесячном выражении сохранится на околонулевом уровне (0,0–0,1% м/м). В годовом выражении темпы роста потребительских цен продолжат ускоряться (до 3,2–3,3 % г/г)», — заявили в МЭР.

Реклама

Также в ведомстве отметили, что основным инфляционным риском в ближайшее время является дальнейшая динамика курса рубля.

Ранее замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что Минфин допускает возможность превышения инфляцией в стране по итогам 2018 года уровня 3,5%.