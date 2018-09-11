Победители «Лидеров России» поддерживают проведение нового конкурса

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, ставшие ранее победителями «Лидеров России», считают конкурс настоящим социальным лифтом. Об этом они заявили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который стартовал во Владивостоке.

«Для меня это настоящий социальный лифт, когда я сменил сферу деятельности с банковской перешел на госслужбу. Здесь совсем другие задачи, более интересные, на мой взгляд», - говорит Торосов.

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Максим Сорокин , в свою очередь, отметил, что, благодаря конкурсу, ему удалось познакомиться со многими людьми, наладить горизонтальные связи, в том числе в госструктурах.

«И самое главное, что этот конкурс стал для меня некой отправной точкой, которая помогла мне перейти на госслужбу, потому что я всю жизнь хотел пользу стране приносить», - отмечает он.

По его словам он будет «подталкивать» своих сотрудников к тому, чтобы они участвовали в следующем конкурсе, поскольку» это очень полезно с точки зрения развития».

Илья Торосов же сообщил, что в его команде в должности начальника отдела уже работает один из финалистов конкурса.

Всего в ВЭФ принимает участие 10 выпускников программы кадрового управленческого резерва и 14 победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В мероприятиях форума также участвуют выпускники I потока программы кадрового управленческого резерва, в том числе министр транспорта РФ Евгений Дитрих и министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.