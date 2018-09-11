Самозанятых освободят от пенсионных взносов

Российские власти не планируют делать обязательными для самозанятых взносы в Пенсионный фонд. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

Агентство уточняет, что налоговая ставка для самозанятых составит 4%, в нее будет входить взнос по ОМС.

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Мишустин заявил, что его ведомство выступает за низкую ставку налога для самозанятых, ниже, чем по упрощенной системе налогообложения для малого бизнеса. Он также подчеркнул, что власти не будут требовать от самозанятых обязательной уплаты взносов пенсионного страхования.

Ранее сообщалось, что Счетная палата выявила проблемы в патентной системе для самозанятых.