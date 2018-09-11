Посол Швеции: Швеция не сможет остановить «Северный поток — 2»

Посол Швеции в Москве Петер Эриксон заявил, что Швеция не сможет остановить реализацию проекта российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Те разрешения, которые нужны были для «Северного потока — 2», Швеция выдала. Так как это не касается территориальных вод, то возможностей остановить проект нет. Да, все политические партии Швеции сказали, что не очень хорошо к нему относятся, но мы ничего не можем сделать против него», — сказал Эриксон.

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Он также добавил, что Швеция уже не может отозвать свое решение по прокладке газопровода в международных водах своей экономической зоны.

Ранее сообщалось, что большинство шведских парламентариев не поддержали идею строительства газопровода «Северный поток — 2».