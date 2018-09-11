Минпромторг прокомментировал информацию о введении маркировки пива

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что необходимость введения маркировки пива зависит от объема нелегального его оборота. Об этом сообщает RNS.

«Этот вопрос сейчас прорабатывается, все зависит от глубины нелегального оборота», — сказал Евтухов на Восточном экономическом форуме.

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Он также отметил, что Минпромторг ждет предложений от заинтересованных ведомств и пивной отрасли.

Ранее глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин сообщил, что его ведомство планирует обсудить с министерством финансов вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво.

Алешин рассказал, что к нему уже обращались участники пивоваренного рынка по поводу введения МРЦ на пиво.