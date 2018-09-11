Бизнес отмечает кадровые проблемы в области добычи угля в Якутии

Угледобывающая и перерабатывающая компания «Колмар» отмечает проблемы с привлечение квалифицированных кадров на свои предприятия в Нерюнгринском районе республики Саха (Якутия). Об этом заявил на площадке Восточного экономического форума генеральный директор УК «Колмар» Артем Левин.

«Мы в последний приезд полпреда в ДВФО Юрия Трутнева обратили внимание на проблемы с привлечением кадров в регион. Здесь плохо развита инфраструктура и нам нужна поддержка государства для ее развития», — сказал он.

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В числе мер возможной господдержки он назвал льготную ипотеку для молодежи, строительство социальных объектов, спортивных сооружений и т.п. Отсутствие развитой инфраструктуры – одна из основных причин, по которой молодые специалисты после обучения не возвращаются в регион, добавил он.

За последние годы произошел серьезный отток населения в Нерюнгринском районе – было 120 тысяч, стало 74 тысячи, констатировал Левин. Из-за этого у компании серьезные проблемы с привлечение сотрудников на два ГОКа, аналогичные сложности, по его словам, и у предприятий «Мечела».

«Мы смогли в течение трех лет увеличить объем производства и привлечь 3 тыс. человек на два наших ГОКа, мы приняли 500 беженцев с Донбасса. Но проблема остается», — добавил он.