СМИ рассказали о планах ограничить кредитную нагрузку россиян

Комитет Госдумы по финансовому рынку разрабатывает поправки в законодательство, согласно которым банкам и Микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать гражданам кредиты, если платежи по ним будут превышать половину дохода. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу думского комитета Анатолия Аксакова.

По данным издания, разработка законопроекта может завершиться осенью нынешнего года. Изменения затронут законы «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях». Аксаков отметил, что выбранное ограничение в 50% от доходов семьи является «мировой практикой».

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В газете отметили, что Центробанк также разрабатывает механизм регулирования потребительского кредитования, основываясь на показателях долговой нагрузки. При этом в пресс-службе регулятора не стали называть, какой показатель нагрузки можно считать приемлемым.

Ранее сообщалось, что долг потенциальных банкротов в России вырос до 37 млрд рублей.