Трамп уверен, что у него есть волшебная палочка

Президент США Дональд Трамп заверил, что США смогут достичь роста ВВП в 4%.

«Президенту Трампу понадобится волшебная палочка, чтобы достичь 4% ВВП», — утверждал президент Обама. Я думаю, у меня есть волшебная палочка, 4,2%, и мы будем преуспевать намного больше, чем сейчас! Мы только начали», — написал Трамп в твиттере.

Ранее Трамп сообщил, что не смог досмотреть выступление бывшего американского лидера Барака Обамы, потому что заснул.

Он также добавил, что победа демократов на выборах в 2016 года привела бы к спаду ВВП США. Трамп подчеркнул, что Обама попытался взять на себя заслуги, за «восстановление» США.

