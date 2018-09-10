Bloomberg: «Русал» может начать сокращение производства из-за санкций США

«Русал» может начать сокращение своего производства из-за американских санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что сокращение выпуска алюминия может начаться в сентябре и затронуть несколько заводов компании.

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По мнению агентства, сокращение выпуска алюминия «Русалом» может спровоцировать новый кризис в отрасли.

Пресс-служба «Русала» отказалась от комментариев.

Ранее представитель министерства финансов США Маршал Биллингсли сообщил, что американское руководство не планирует снимать санкции с российского «Русала» и будут добиваться полного вывода бизнесмена Олега Дерипаски из руководства компании.