Украина отказалась возобновлять поставку воды в Крым

Представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что Украина не допустит возобновления поставок в Крым днепровской воды. Об этом сообщает «112 Украина».

«Любой ценой мы не дадим эту воду, потому что население в этой воде не нуждается. Она необходима предприятиям, которые находятся на оккупированной территории, и они эту воду не получат», — сказал Бабин.

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Он также добавил, что «Крым должен быть токсичным».

Ранее украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак рассказал, на каком условии Украина готова обсуждать поставку воды в Крым.