Кабмин продлил программу развития Крыма на два года

Правительство продлило действие федеральной целевой программы (ФЦП) развития Республики Крым и города федерального значения Севастополь на два года. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Слова «до 2020 года» заменить словами «до 2022 года», — сказано в документе.

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Отмечается, что второй этап программы будет реализован в 2018-2020 годах, а третий — в 2021-2022 годах. Объем финансирования был увеличен на 40 млрд руб. и составит 877,8 млрд рублей.

Ранее замглавы Минэнерго России Андрей Черезов сообщил, что первые энергоблоки Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе будут введены в эксплуатацию в октябре текущего года.