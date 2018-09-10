Стали известны регионы России с самыми высокими зарплатами

Росстат подвел итоги по уровню зарплат в России за первое полугодие 2018 года. Данные опубликовала «Российская газета».

По данным ведомства, средняя зарплата по России составляет 42 тыс. 555 руб.

Самую высокую зарплату получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа — в среднем 100 тыс. 617 руб. На втором месте в рейтинге идет Чукотский автономный округ — 98 тыс. 291 руб. В столице жители в среднем получают 82 тыс. 729 руб., в Магаданской области — 82 тыс. 471 руб.

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Самые же низкие зарплаты у жители Алтайского края — в среднем 24 тыс. 402 руб. в месяц, Карачаево-Черкессии — 24 тыс. 481 руб., Чечни — 24 тыс. 873 руб. и Ивановской области — 24 тыс. 874 руб.

Самыми прибыльной в России является сфера воздушного и космического транспорта — в этой отрасли россияне в среднем получают 161,7 тыс. руб. в месяц. Тем, кто добывает сырую нефть и природный газ, платят в среднем 123,1 тыс. руб., производителям табачных изделий - 111,2 тыс. руб..

Антирейтинг по зарплате у россиян, которые шьют одежду, — 20,8 тыс. руб. в месяц, производят мебель — 23,4 тыс. руб. и производят кожу и шьют из нее изделия — 24,5 тыс. руб.