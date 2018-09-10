В России исчезнет из продажи поваренная соль

В России в следующем году исчезнет из продажи поваренная соль, поскольку новый ГОСТ не предусматривает использование такого наименования. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз», которая объединяет крупнейших производителей соли в стране.

С 1 сентября в России вступил в силу новый ГОСТ на соль.

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«Согласно ГОСТу, вместо не совсем корректного наименования «поваренная», применяемого по традиции для всех видов соли, теперь в России, как и во всех странах мира, на упаковке будет написано «Соль пищевая», — рассказал глава ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По его словам, термин «поваренная» не является характеристикой продукта и неверно передает смысл названия. Вместо этого соль на упаковке будет именоваться «морской», «молотой», «экстра» — в зависимости от ее качества и способа производства.

Кроме того, в соль перестанут добавлять йодид калия. Вместо этого производители будут использовать исключительно йодат калия, который позволяет увеличивать срок годности товаров.

Полностью «поваренная» соль исчезнет с прилавком в течение трех-пяти месяцев, подчеркивает издание.