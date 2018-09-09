Трамп критически отозвался о принципах торговли КНР с США
Президент США Дональд Трамп раскритиковал принципы торговли Китая с США. Об этом он написал в своем твиттере.
Американский президент обратил внимание на несоответствие пошлин при продаже автомобилей.
«Если США продает автомобиль в Китай, то пошлина составляет 25%. Если Китай продает автомобиль в США, то пошлина — 2%. Кто-то думает, что это честно?» — заявил Трамп.
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По его словам, дни, когда другие страны «грабили США», прошли.
Ранее Трамп призвал корпорацию Apple перенести производство из Китая в США. По его словам, стоимость товаров Apple значительно возрасла из-за американских пошлин в отношении КНР.