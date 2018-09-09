Минфин: перераспределение акциза на алкоголь принесет регионам 50-60 млрд рублей

Минфин России рассказал об обсуждении возможности перераспределения норматива зачисления поступлений от акциза на крепкий алкоголь в пользу регионов, которое может принести в региональные бюджеты до 50-60 млрд рублей в 2019 году, сообщил первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин, передает РИА «Новости».

«Сейчас акциз распределяется в нормативе 50% на 50%, то есть половина идет в региональные бюджеты. Предварительно обсуждается вопрос, чтобы добавить регионам еще 30%, таким образом получится порядка 80% и 20%. Это даст дополнительно субъектам около 50-60 миллиардов рублей на 2019 год, если говорить о крепком алкоголе», — сказал Горнин.

Он также отметил, что подобные предложения связаны с компенсацией выпадающих доходов российских субъектов из-за отмены налога на движимое имущество, сумма которых оценивается на уровне 180 млрд рублей в 2019 году.