На Украине отключили энергоблок Запорожской АЭС

Первый энергоблок Запорожской атомной электростанции (АЭС) отключили от сети для проведения планового ремонта. Об этом сообщается на сайте «Энергоатома».

Отмечается, что энергоблок был отключен в субботу, 8 сентября, в 00.03. Также на сайте оператора сообщается, что плановый ремонт займет около 70 суток.

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Составители сообщения подчеркнули, что четыре энергоблока АЭС продолжают работать в штатном режиме.

Также представители «Энергоатома» рассказали, что замечаний к работе оборудования энергоблоков и персонала не имеется.

Ранее сообщалось, Россия готова поставлять современное топливо для украинских АЭС.