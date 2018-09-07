Эксперты ОЭСР прогрозируют концентрацию работы налоговых служб на нарушителях

Взаимоотношения людей и налогоплательщиков в экономике будут находить отражение в виртуальной сети фискально прозрачных данных, считают участники консультативной группы Сообщества по цифровой трансформации налоговых органов под эгидой Форума ОЭСР по налоговому администрированию (FTA). Ее встреча прошла в ФНС России, сообщает налоговая служба. В ней приняли участие руководитель секретариата FTA Питер Грин и зарубежные и российские эксперты по вопросам цифровизации.

«В атмосфере доверия последние будут готовы делиться с инспекцией персональными данными в обмен на полную прозрачность в отношении своей позиции. Налоговые системы перейдут от автоматического заполнения деклараций на основе имеющейся информации к полной отмене этих форм отчетности за ненадобностью. Для добросовестных налогоплательщиков оплата налогов станет рутиной, не требующей усилий и проходящей практически без их участия», — считают эксперты. Сама же контрольная деятельность будет сосредоточится на нарушителях.

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«В современных условиях у налоговых администраций, если они хотят не отстать от перемен, нет выбора, кроме как создавать собственную цифровую платформу, вокруг которой будет формироваться экосистема для налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности», — сказал глава ФНС России Михаил Мишустин.

Так, старший директор по технологиям и инновациям Teradata Том Фастнер предложил модель построения дорожной карты цифровой трансформации для налоговых администраций.

Результаты работы группы будут вынесены на обсуждение бюро Форума ОЭСР по налоговому администрированию в ноябре этого года.