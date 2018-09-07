Туроператор Danko заявил об остановке своей деятельности
Российский туроператор Danko прекратил свою деятельность. Об этом сообщается на сайте компании.
«В связи со сложившимися неблагоприятными рыночными условиями туроператор Danko останавливает свою деятельность», — заявила генеральный директор Danko Оксана Люлинцева.
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Начиная с 7 сентября текущего года компания прекратит все продажи. Все туры, которые начинаются с 8 сентября, будут аннулированы.
Как стало известно, клиенты Danko были застрахованы на 50 млн руб. По словам Люпинцевой, этих средств полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что с туристического рынка России могут уйти до 100 компаний.