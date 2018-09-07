Работодателей могут начать штрафовать за нарушение права сменить зарплатный банк

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что кабмин рассматривает проект, которым предусмотрен штраф для работодателей за нарушение права сотрудников выбрать банк для получения зарплаты. Об этом сообщает RNS.

«Мы рассматриваем проект поправок к Кодексу об административных нарушениях, направленных на недопущение нарушения работодателей реализации работником права на изменение кредитной организации для перевода заработной платы», — сказала Голикова.

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Как стало известно, изменения предлагают ввести штрафы в отношении должностных лиц от 10 до 20 тыс. руб., для лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без юридического образования от 1 до 5 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об уголовной ответственности за увольнение возрастных сотрудников или отказ им в приеме на работу.