В Минфине ожидают увеличение ВВП России в два раза через 20 лет

Первый замглавы Минфина Леонид Горнин заявил, что ВВП России удвоится через 20 лет при нормальном развитии событий. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Через 20 лет ВВП России как минимум удвоится при нормальном развитии событий», — сказал Горнин на Московском финансовом форуме.

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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российская юрисдикция стала больше отвечать потребностям бизнеса.

Он также добавил, что развитие российской экономики уже не сопровождается внешней уязвимостью, поскольку была создана неплохая база.

Премьер отметил, что российские власти намерены активнее вовлекать частные инвестиции в госпроекты.