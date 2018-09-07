Представитель Бабкиной отказался комментировать расследование Transparency International

Пресс-атташе народной артистки России Надежды Бабкиной отказался комментировать расследование российского отделения Transparency International о наличии конфликта интересов у нее из-за того, что артистка является депутатом Мосгордумы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не комментируем», — сказал представитель Бабкиной Константин Филиппов.

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По информации Transparency International, Надежда Бабкина занимает должность в комиссии московском парламенте по культуре и массовым коммуникациям и одновременно руководит фольклорным театром «Русская песня».

Таким образом, «когда Бабкина заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, учредитель должен согласовать такую сделку».Transparency International охарактеризовала данную ситуацию, как «круговой конфликт интересов».