В России предложили ограничить долю иностранных работников в строительстве

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что долю иностранных работников в российском строительстве предлагается установить в 2019 году в размере 80%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хотела бы обратить внимание на сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сферу строительства — основную сферу применения труда мигрантов. Так, предлагается установить долю иностранных работников в строительстве в размере 80%», — сказала Голикова.

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В свою очередь министр труда и соцзащиты Максим Топилин подчеркнул, что такая квота устанавливается впервые.

В прошлом году директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов предложил сократить долю иностранных работников в сухопутном пассажирском и грузовом транспорте до 28%.