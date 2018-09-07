Представитель Бабкиной отказался комментировать информацию об отмывании денег

Пресс-атташе народной артистки Надежды Бабкиной отказался комментировать информацию российского отделения Transparency International о наличии у нее конфликта интересов и-за того, что она является депутатом Мосгордумы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не комментируем», — сказал представитель Бабкиной Константин Филиппов.

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По информации Transparency International, в качестве депутата Бабкина контролирует деятельность департамента культуры Москвы, который при этом является учредителем «Русской песни».

«Когда Бабкина заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, учредитель должен согласовать такую сделку», — заявила организация.

Transparency International отмечает, что таким образом возникает «круговой конфликт интересов».