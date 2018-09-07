Представитель Бабкиной отказался комментировать информацию об отмывании денег
Пресс-атташе народной артистки Надежды Бабкиной отказался комментировать информацию российского отделения Transparency International о наличии у нее конфликта интересов и-за того, что она является депутатом Мосгордумы. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Не комментируем», — сказал представитель Бабкиной Константин Филиппов.
По информации Transparency International, в качестве депутата Бабкина контролирует деятельность департамента культуры Москвы, который при этом является учредителем «Русской песни».
«Когда Бабкина заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, учредитель должен согласовать такую сделку», — заявила организация.
Transparency International отмечает, что таким образом возникает «круговой конфликт интересов».