Forbes назвал богатейшие семьи России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших семей России.

Первое место в указанном рейтинге заняла семья Гуцериевых. Общее состояние совладельцев группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и Саит-Салама Гуцериева, гендиректора «Фортеинвеста» Саида Гуцериева и гендиректора «М.Видео» Билана Ужахова оценивается в $5,97 млрд.

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Второе место заняла семья Ротенбергов, состояние которой оценивается в $4,85 млрд.

В свою очередь третье место заняли гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис. Их состояние оценивается в $3,14 млрд.

Ранее сообщалось, что Forbes впервые назвал самых влиятельных россиян.