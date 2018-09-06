Новый пресс-секретарь Медведева отреагировал на свое будущее назначение

Первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов дал комментарий после того, как стало известно, что в ближайшем будущем он займет должность пресс-секретаря российского премьера Дмитрия Медведева. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Осипова, он благодарен Наталье Тимаковой, которая была пресс-секретарем Медведева до него. Она его поддержала, выразила готовность познакомить с технологией работы и ввести в курс дела.

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«Хотел бы поблагодарить Дмитрия Анатольевича за доверие и приглашение к совместной работе», — сказал Осипов.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского премьер-министра Наталья Тимакова уходит с поста на другую работу.