Орешкин назвал сроки выхода темпов роста экономики России на 3%

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что Минэкономразвития ожидает выхода темпов роста экономики страны на 3% к 2021-2022 году. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы ожидаем выхода темпов роста экономики на уровень 3% к 2021-2022 году, тогда когда инвестиционная активность достигнет уровня близкого к целевому», — сказал Орешкин.

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Ранее сообщалось, что министерство экономического развития понизило прогноз по росту ВВП России на текущий год до 1,8%.

Также в ведомстве подчеркнули, что рост ВВП в июле текущего года ускорился в годовом выражении до 1,8% с 1,1% в июне.

Как стало известно, Минэкономразвития ожидает профицит бюджета в 1% ВВП.