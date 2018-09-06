НОВАТЭК впервые в истории обогнал «Газпром» по капитализации

НОВАТЭК впервые в истории обогнал «Газпром» по рыночной капитализации. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Капитализация НОВАТЭК составила 3,491 трлн руб., а «Газпрома» — 3,490 трлн руб.

В свою очередь акции НОВАТЭК выросли 2,9%, до 1152,3 руб. Акции «Газпрома» подорожали на 0,4%, до 147,7 руб.

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Ранее сообщалось, что НОВАТЭК запустил вторую очередь «Ямала СПГ».

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,1% и составил 2323,19 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,3%, до 1072,27 пункта.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21%, до $77,11 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,28%, до $68,52 за баррель.

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