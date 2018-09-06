Гознак призвал изменить дизайн российских банкнот
Гендиректор Гознака Аркадий Трачук заявил, что необходимо изменить дизайн российских банкнот ввиду устаревания их концепции. Об этом пишет газета «Известия».
«В целом сама концепция таких банкнот уже несколько устарела. Да и сам дизайн тоже является защитным признаком. Поэтому, на наш взгляд, время внесения существенных изменений в дизайн уже настало», — сказал Трачук.
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Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо модернизировать банкноту номиналом 5 тыс. руб.
Ранее генеральный директор АО «Гознак» сообщил, что предпосылки для изменения дизайна банкнот сформировались.