Глава МЭР сообщил об ожиданиях по годовой инфляции

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляция в России в первом квартале 2019 года может составить 4,5-5%. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Наш прогноз, мы об этом уже давно говорили, что в первом квартале (инфляция) достигнет максимального значения — оно будет выше 4,5%, 4,5-5%», — сказал Орешкин.

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Он также добавил, что министерство ожидает вклад фактора от повышения НДС в инфляцию в 0,3%.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития ожидает профицит федбюджета в текущем году около 1% ВВП.

Орешкин отметил, что министерство фиксирует «очень серьезное положительное сальдо текущего счета — больше 2% ВВП».