Минэкономразвития не ожидает серьезного ослабления рубля

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Минэкономразвития не видит долгосрочных причин для ослабления рубля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас прогноз в том числе по обменному курсу на период до 2020 и последующие годы практически не изменился. То есть мы не видим ни одной долгосрочной причины для того чтобы произошло какое-то серьезное ослабление рубля», — сказал Орешкин.

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Ранее сообщалось, что Минэкономразвития ожидает, что курс рубля к доллару вернется на уровень 63-64 руб. за доллар во второй половине 2019 года.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 11,62 коп., до 79,13 руб., курс доллара увеличился на 18,91 коп., до 68,46 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 15,63 коп., составив 73,26 руб.