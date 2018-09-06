Шведские депутаты решили бороться против «Северного потока — 2»

Большинство шведских парламентариев не поддержали идею строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Sveriges Radio.

Как отмечается, радиостанция провела соответствующий опрос, в котором приняли участие представители разных политических фракций. Большинство опрошенных выступили за блокировку строительства.

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По словам респондентов, они против «Северного потока — 2» из экологических соображений: проект сделает страны Евросоюза (ЕС) более зависимыми от ископаемого газа, а также понизит заинтересованность в возобновляемой энергии и создании соответствующей инфраструктуры.

«Северный поток — 2» — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности», — заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрём.

Она добавила, что члены партии сделают все возможное, чтобы остановить проект. Также они не хотят быть зависимыми от российской стороны. С их точки зрения, Россия нарушает международное право. В Швеции намерены поддержать инициативу Еврокомиссии по изменению законодательства. Это позволить заблокировать «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что судно Solitaire начало работы по укладке российского газопровода «Северный поток — 2» в Финском заливе.