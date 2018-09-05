Меркель рассказала о «величайшем вызове» для экономики ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нехватка кадров является «величайшим вызовом» для развития экономики страны. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По ее словам, нехватка кадров может стать серьезным сдерживающим фактором для экономики Германии.

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Она также добавила, что в настоящее время вопрос поиска недостающих кадров является «доминирующим» для правительства ФРГ.

Ранее сообщалось, что в ФРГ обвинили Меркель в игнорировании негативных последствий санкций против России.