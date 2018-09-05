«Газпром» отчитался о строительстве «Турецкого потока»

«Газпром» завершил строительство второй нитки «Турецкого потока» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Газету.Ru».

«Правление «Газпрома» рассмотрело текущий статус проекта «Турецкий поток». Отмечено, что проект реализуется в соответствии с графиком. В частности, в Черном море полностью закончена глубоководная укладка морской части первой нитки газопровода, завершено строительство второй нитки в российской исключительной экономической зоне», — заявили в компании.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез сообщил, что вторую нитку газопровода «Турецкий поток» планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.