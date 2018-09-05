Объем ФНБ России увеличился на 316 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за август текущего года увеличился в рублевом выражении на 316 млрд руб. и достиг 5,16 трлн руб. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Отмечается, что объем фонда в долларах сократился на $1,4 млрд и составил $75,795 млрд.

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Как стало известно, в августе Минфин размещал средства ФНБ на депозиты в ВЭБе для финансирования проектов по приобретению и обновлению вагонов метро, на строительство нового аэропортового комплекса в Саратове.

По состоянию на 1 сентября 2018 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено: $22,113 млрд, €20,717 млрд, 4,368 млрд фунтов стерлингов.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что средств в Фонде национального благосостояния России хватит на то, чтобы пережить еще только один кризис, подобный 2008-2009 году.