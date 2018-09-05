Власти намерены усилить ответственность за незаконный оборот медицинского спирта

Глава Росалкогольрегулирования (РАР) Игорь Алешин заявил, что ведомство намерено усилить борьбу с нелегальным оборотом этилового спирта в виде фармсубстанции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уже предприняты первые необходимые шаги в части модификации отраслевого закона для усиления контроля над производством и оборотом фармсубстанции. В ближайшее время будут внесены дополнительные изменения в регулирование этого сегмента рынка», — сказал Алешин.

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Он отметил, что в данные изменения входят усиление ответственности за незаконный оборот медспирта и пресечение его поставок на нелегальный рынок.

Ранее сообщалось, что в России за 12 лет уровень потребления алкоголя снизился на 40%.