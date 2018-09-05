В Симферополе запустили первый блок ТЭС

Первый блок Таврической ТЭС в Симферополе запущен в штатном режиме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Технопромэкспорта».

«Наша технологическая готовность — 100-процентная. Первый энергоблок Симферопольской (Таврической) ТЭС запущен в штатном режиме, вышел в сеть и работает на 100 % номинальной мощности. Первый энергоблок Севастопольской ТЭС готов к выходу в сеть и в ближайшие дни начнет подавать энергию», — заявили в компании.

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Отмечается, что на данный момент завершаются проверочные мероприятия и решаются вопросы, связанные с документальным оформлением объектов.

Ранее замглавы Минэнерго России Андрей Черезов сообщил, что первые энергоблоки Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе будут введены в эксплуатацию в октябре текущего года.