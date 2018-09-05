В России предложили ввести минимальную цену на пиво

Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил, что его ведомство планирует обсудить с Министерством финансов вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Об этом сообщает РИА «Новости».

Алешин рассказал, что к нему уже обращались участники пивоваренного рынка по поводу введения МРЦ на пиво.

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«Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», — заявил Алешин.

Также он считает, что введение маркировки всей пивоваренной продукции является логичным и правильным шагом. При этом Алешин подчеркнул, что эта инициатива должна быть воплощена таким образом, чтобы не вызвать перебоев с производством и поставками пива, а также не оказать негативного влияния на участников рынка.

«В связи с этим и операторы рынка, и регулятор обязаны тщательно подготовиться к этим изменениям. К примеру, мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары», — добавил глава Росалкогольрегулирования.

Ранее в правительстве предложили ежегодно пересматривать минимальную цену на алкоголь.